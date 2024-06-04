新品 羽生結弦 YUZU × BE＠RBRICK ANA抽選 メディコムトイ

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商品詳細
羽生結弦×ANA コラボレーションベアブリックYUZU×BE@RBRICKforANAジャージ400%新品未開封です。抽選販売の当選品です。現在は購入できません。サイズ 高さ約280mm重さ 約280g送られてきた箱をそのまま再利用いたします。コレクターの方、いかがでしょうか？#羽生結弦#はにゅうゆづる#ANA#ana#YUZU×BE@RBRICKforANAジャージ400%#BE@RBRICK#YUZUベアブリック#ベアブリック#ANA×羽生結弦#ANAジャージ#メディコムトイフィギュア種類···コレクションフィギュア
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