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KARA ブロマイド　トレーディングカード　希少　未開封
商品番号 R18549025726
商品名

KARA ブロマイド　トレーディングカード　希少　未開封
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 7,252 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KARAブロマイドコレクション　BOXオフィシャルカードコレクション　BOX合計２BOX＊画像１枚目、２枚目どちらも箱未開封品です。箱の状態、貼ってあるシールは経年劣化がございます。画像をご確認していただき、購入前にご了承をお願いします。箱まで完全美品を探している方、神経質な方は購入をお控えください。よろしくお願いします。KPOPKARA
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