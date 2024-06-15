KARA ブロマイド　トレーディングカード　希少　未開封

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商品詳細
KARAブロマイドコレクション BOXオフィシャルカードコレクション BOX合計２BOX＊画像１枚目、２枚目どちらも箱未開封品です。箱の状態、貼ってあるシールは経年劣化がございます。画像をご確認していただき、購入前にご了承をお願いします。箱まで完全美品を探している方、神経質な方は購入をお控えください。よろしくお願いします。KPOPKARA
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