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necaネカ ビックレッドプレデター
商品番号 R88579130002
商品名

necaネカ ビックレッドプレデター
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···アクションフィギュア購入後しばらく飾っておりました。現在では中々入手困難な品だと思います。この機会にいかがでしょうか。ご購入よろしくお願いします。
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