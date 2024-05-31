風鈴丸　額縁入り木版画　カノン　2001年　静岡松坂屋店で入手　アンティーク

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■作家名 風鈴丸■タイトル カノン■技法 木版画(8版12度摺)■限定部数 200■制作年 2001年■画面寸法 (約)203×170mm■額縁寸法 (約)440×410mm■作品説明 風鈴丸スペシャルボックス『なんというしあわせ』に付いていた版画作品２作品のうちの一つ。───────────────────■入手経緯───────────────────静岡の松坂屋の個展で、20年以上前に、一目惚れして入手。風鈴丸のファンのみならず、観ているだけで心がハッピーな気持ちになれます。鮮やかな色彩の絵画に、魚をあしらったシルバーの額縁が、絵画をより一層際立たせます。───────────────────■略歴 風鈴丸（ふうりんまる)───────────────────静岡市生まれ。1991年 武蔵野美術大学工芸工業デザイン科卒業1993年 山下画廊（長崎県諌早市）での個展を皮切りに、現在まで全国各地の百貨店やギャラリーで個展を開催1995年 新宿伊勢丹ギャラリーにおいて最年少で個展2000年 木版画集「なんというしあわせ」刊行（阿部出版／静岡新聞社)2001年 平野美術館（浜松市）で牧野宗則・風鈴丸二人展開催2004年 東急BunkamuraGallery（渋谷）で個展 ほか───────────────────■商品の状態───────────────────木版画の余白部分の白い紙には、かなり小さいですが汚れが少しありますが、人物などの部分には、一切汚れはございません。入手してからすぐに暗所で保管していたので、色あせなどもありません。ご参考までに、価格比較としては、他店様が楽天市場で7,0400円で販売していました。───────────────────■配送について───────────────────※ご購入から1～2日で発送。※包装は、私が購入したときと同じ状態の、中敷きの布地(汚れあり)、箱付き。雨に濡れないようにビニール素材の緩衝材(プチプチ)に包んで、大切に梱包します。※匿名配送の「メルカリ便」で発送するので補償付きです。ご安心下さい。