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ポケモンカードゲーム　V STAR ユニバース 新品未開封 シュリンク付き
商品番号 E74263555749
商品名

ポケモンカードゲーム　V STAR ユニバース 新品未開封 シュリンク付き
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···ボックス・パックボックスパックシングル···ボックス(box)ポケモンセンターオンラインで購入。新品未開封ですが、自宅保管品になります。神経質な方のご購入はお控えください。画像の状態で発送します。
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