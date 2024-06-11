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デニスウィック トランペットマウスピース　2 GP
商品番号 D56732861303
商品名

デニスウィック トランペットマウスピース　2 GP
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デニスウィックのトランペットマウスピース、サイズは2、GP仕様です。目立ったキズはありません。経年に伴う若干の擦れや汚れがありますが演奏使用上問題は無いと思われます。種類...トランペットアクセサリー・パーツ...マウスピースレベル...中級者
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