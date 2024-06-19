真天地開闢集団ジグザグ　パーカー

真天地開闢集団ジグザグの梵字デザインパーカーになります。過去デザインのため、現在は購入出来ない商品となります。ずっと参拝者でいる予定でしたので買い足しましたが、着る機会がありませんので必要な方にお譲りすることにしました。未使用品ですが、個人保管の為、気になるかたはご遠慮ください。少し厚手の素材ですので、これからのツアーにぴったりの季節で活躍してくれると思います。発送時、小さくたたんだり圧縮する可能性をご理解お願いします。グッズ種類...パーカーグッズ種類...その他



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