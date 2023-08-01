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青/2023/08/b　 (絵のみ出品)
商品番号 K72903501001
商品名

青/2023/08/b　 (絵のみ出品)
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アーティスト島田豊実アバウトサイズ/絵8.8×8.8cm/額12.4x12.4cm【注意】額は参考で付属致しません。houjithu.jimdo.com/facebook.com/toyomi.shimada.96私の個展https://t.co/aI924ZGtcw岡山県美術展覧会/委嘱特別賞・県展賞・教育長賞・桃花賞国画会/元会友
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