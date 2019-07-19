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商品詳細
中古で購入した物の塗装を剥がしました。キズが多いのでパテで埋めました。音は鳴ります。ボディとネックをばらして梱包します。弦は古いので捨てます。
http://narcologia.ru/goods/septet290119.html
http://narcologia.ru/goods/diamond711758.html
http://narcologia.ru/goods/plaque75107.html
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