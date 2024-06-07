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ふりそで　SR PSA9
商品番号 F28997333604
商品名

ふりそで　SR PSA9
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···シングルこちらは自引きしたカードになります。パック開封後即スリーブとローダーに入れて暗所にて保管しておりました。素人目からみて目立った傷や汚れ、白欠け等は見られませんが、トラブル防止の為返品交換は不可となっておりますのでお願い致します。発送はスリーブとローダーにいれて、水濡れ対策をしての発送となりますのでお願い致します！
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