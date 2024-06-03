ロックマンX3 塩ビ 消しゴム ロックマンファクトリー シグマ②

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30年くらい前に展開されていた当時の食玩シリーズだったと思います。こちらはクリアの付属パーツ付きです。接着などはありませんが、古いものになりますので経年劣化や汚れがあります。細かいことが気になる方はご遠慮ください。実家のクローゼットから沢山出てきたので、他にも同シリーズをいくつか出品しています。ゆうパケットポスト予定です。