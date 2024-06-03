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- ◇ エジプト スカラベ 石彫 文字入
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商品詳細
少々古い、石彫のスカラベです。サイズ 縦8.8cm幅5cm高さ3.6cm重さ164g状態 小さなキズ・落ちない汚れ等あります。【ご注意】私の出品する商品を、丸々コピーして他のサイトに転載している方がいます。私が出品しているはメルカリのみです。他のサイトで見かけたときは、決して購入しないで下さい。詐欺サイトですのでお気を付け下さい。
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