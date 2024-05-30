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書道用品　中国微墨
商品番号 C47010050111
商品名

書道用品　中国微墨
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,964 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。書道墨　中国本体:約17.5×5.5×1.8化粧箱:約21.5×9×2.5状態:開封済み中古品長期個人保管のため汚れなどあると思います。細かいところが気になる方はお控えください。写真の追加やお値段の交渉など、可能ですのでご相談ください。　水墨画　墨絵　習字　書道用具　写経　絵手紙アンティーク　コレクション　希少　限定品
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