表千家【堀内宗完(兼中斎)箱書】【原史朗】『高取 茶碗・銘 高砂』在印 共箱 栞

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表千家【堀内宗完(兼中斎)箱書】【原史朗】『高取 茶碗・銘 高砂』在印 ... 表千家【堀内宗完(兼中斎)箱書】【原史朗】『高取 茶碗・銘 高砂』在印 ...



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6代吉向十三軒造『桝形菓子器』昭和7年(1932)制作（共箱）- 6代吉向十三軒造『桝形菓子器』昭和7年(1932)制作（共箱）-

【堀内家十二世兼中斎】茶人。表千家流堀内家十二世。大正8年(1919)京都生。名は吉彦、別号に長生庵。父は堀内家十世不仙斎。京大理学部卒。兄十一世幽峰斎の急逝のため、表千家即中斎のもとで修業ののち十二世を襲名。禅的境地と科学者としての思考が相まって独特の温厚な茶風で知られる。著書に『茶の湯聚話』『茶花』等がある。平成10年、分明斎が十三世を襲名するのに伴い宗心と称する。【高取焼豊泉窯】≪宗一郎≫ 豊泉窯 祖父昭和24年 高取の皿山地より早良区飯倉に窯を移築す。≪豊≫父昭和52年3月 福岡市無形文化財保持者に認定される。≪当代 原史朗≫高取焼は藩主黒田長政公が、文禄・慶長の役の際、朝鮮半島より連れ帰った陶工八やなによって、慶長5年1600年頃、現在の福岡県直方市東郊の鷹取山の麓に開窯したのに始まるとされています。◎サイズ高さ約８.５cm幅約１１.２cm◎状態目立つイタミは無く良い状態です。◎桐共箱(兼中斎箱書)・栞。◎真作保証いたします。◎返品は商品到着後１週間以内に限らせていただきます。◎宜しくお願いいたします。種類...茶道具