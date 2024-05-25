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- ✨新品未使用✨メザスタ レアセット
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商品詳細
新品未使用のレアセットです。機器排出後、スリーブに入れて大切に保管していました。お求めの方は是非ご検討よろしくお願いいたします。配送は安心安全のネコポスです。濡れないように保護梱包し、品質第一で丁寧に配送いたします。#ソウルブレイズ#レックウザ#ライコウ#エンテイ#ザシアン#ザマゼンタ#ジガルデ#ミュウツー#レシラム種類...メザスタ
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