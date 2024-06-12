CASIO CDP-S300 電子ピアノ 88鍵盤 カシオ

商品説明→https://store.shimamura.co.jp/ec/pro/disp/1/mt0118951２ヶ月ほど使用しましたが、その後カバーをかけて保管しておりました。引っ越しに伴い不要になるため、お譲りします。---ピアノ音色では弾き方の強弱や音の消え方がより自然になり、表現力がアップしました。別売の3本ペダルユニットも接続可能なため、本格的なピアノ練習や学校での使用にもおすすめです。グランドピアノのようなハンマーによるアクション機構を小型のボディに搭載。スリムなサイズとピアノ練習にも最適な弾き応えのある鍵盤タッチの両立を実現しています。---購入時の緩衝材、箱で発送いたします。京都市近郊で直接取りに来ていただける場合は、お値下げも検討いたします。種類···キーボード・シンセサイザー



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