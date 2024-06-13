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1285 中国　骨董　景徳鎮　青花　茶器セット　未使用
商品番号 S69173028290
商品名

1285 中国　骨董　景徳鎮　青花　茶器セット　未使用
ブランド名 Svital
特別価格 税込 22,494 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中国　骨董　景徳鎮　青花　茶器セット　状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。未使用品です箱ありプチプチで丁寧に梱包して、郵送します★即購入歓迎です　　24時間以内発送ご検討中の方はぜひコメントお待ちしております(^-^)価格相談もぜひ！希望額ご提示ください！トラブル防止のため返品・返金には対応出来ませんので予めご了承くださいませ。
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