1285 中国　骨董　景徳鎮　青花　茶器セット　未使用

中国 骨董 景徳鎮 青花 茶器セット 状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。未使用品です箱ありプチプチで丁寧に梱包して、郵送します★即購入歓迎です 24時間以内発送ご検討中の方はぜひコメントお待ちしております(^-^)価格相談もぜひ！希望額ご提示ください！トラブル防止のため返品・返金には対応出来ませんので予めご了承くださいませ。



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