AUDIXOM6自分の音域周波数だと使用感が5の方がマッチしていたため出品します。■ダイナミックマイク、ボーカル用に最適■超単一指向性■周波数特性：40Hz-19kHz■出力インピーダンス：200Ω■感度：1.5mV/Pa■最大SPL：144dB■コネクタ：XLR3ピン(オス)■サイズ・重量：径53mm(グリップ部径23mm)、長さ176mm・307g■付属品：マイクホルダー、ポーチ■コメント：コンデンサーマイクの様な音のキメ細かさが大変素晴らしく、OM5の特性を持ちつつ低域までバランスよく出すので、最も注目されているマイクの１つです。近接効果によるハウリングや音のカブリの影響を受けにくいマイクとしても際立ち、特に女性ボーカリスト用としてこれ以上のダイナミック・マイクはありません。箱の色褪せがありますが、マイクケース、マイクはほぼ新品です。



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