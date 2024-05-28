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アオペラ 是沢舞斗 ミニぬいぐるみ おすわりぬいぐるみ ぬい 冬制服
商品番号 C18078882357
商品名

アオペラ 是沢舞斗 ミニぬいぐるみ おすわりぬいぐるみ ぬい 冬制服
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 5,744 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アオペラ是沢舞斗舞斗ぬいぐるみおすわりぬいぐるみ冬制服受注生産AGFぬい大きい方(右)のおすわりぬいぐるみは開封済みです。ミニぬいぐるみは未使用なのですが、テープの部分が弱いので袋を入れ替えて発送しようかと検討しております。
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