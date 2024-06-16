大きな仏像★ヒバ材 千手観音菩薩像1尺立★全高 約68cm

◆十一面千手観音菩薩とは観音菩薩様の変化観音の内のひとつで、千の手と、その各々の掌に目を持っておられるといわれます。千本の手は観音様の限りない慈愛を現し、それをいかに惜しみなく与えてくださるか、そしてどれだけの功徳があるかを分かるように表現したものです。◆商品説明総高：約68ｃｍ総巾：約27cm奥行き：約25cmヒバ材・八角台座・唐草後背◆備考※出来るだけ忠実に実物の色を再現するように努めておりますが、ご使用のブラウザやモニタにより見え方が若干違う場合がございます。※天然石や自然木を使用した商品の場合、微細なヒビや割れ、欠けがある場合がございますが、天然の素材を利用しておりますので、その点をどうぞご了承下さいませ。出品物は実店舗にて展示しておりますので、ご購入時に日焼けしている可能性がございます。（特に白木や桧材、柘植材等によく見られます）素材...木彫（ヒバ）主題...仏像・神像#仏像#観音#観音菩薩#観世音菩薩#千手観音#千手観音菩薩