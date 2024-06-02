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- ●アリス・イン・ナイトメア フィギュア アリス マッドハッター 初期版 セット
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商品詳細
アリス・イン・ナイトメアフィギュアアリスマッドハッター初期版セット・アリス（初期版）・マッドハッター未開封品です。アリスインナイトメアは、2000年10月6日にエレクトロニック・アーツより発売された3Dホラーアクションアドベンチャーゲーム。ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』『鏡の国のアリス』を原作とし、これらの後日談として描かれている。デザインや雰囲気は原作を元にホラー要素を加えたアレンジが施されており、ディズニーアニメーション版アリスのような明るい雰囲気は皆無である。原作に含まれる不条理性を強く意識したものとなっており、心を病んだまま成長したアリスの、トラウマ克服のための冒険譚として描かれている。当時のE3において、映画監督のスティーヴン・スピルバーグが注目した事でも話題となった。経年劣化により、箱に少し傷みがあります。中古品になりますので、ご理解の上、ご購入よろしくお願いいたしますm(__)m#アリスインナイトメア#不思議の国のアリス#鏡の国のアリス#ホラーゲーム#アリス#マッドハッター#おもちゃ#フィギュア#アメトイ#ロッキンジェリービーン#ボークス#スターウォーズ#プラモデル#ガレージキット#モデルキット#ガレキ#スタチュー#ベアブリック#映画#マクファーレン#パペットマスター#ミスフィッツ#SF#ターミネーター#スパイダーマン#マーベル#トランスフォーマー#シークレットベース#バウンティーハンター#バルザック#リアルヘッド#ラットフィンク#ファイブスタートイ#ソフビ#ゴッコ堂#パンクドランカーズ
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