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【茶道具】鷹ヶ峰塗　山下光雪作　子（鼠）香合　即中斎在判　箱
商品番号 E56796521318
商品名

【茶道具】鷹ヶ峰塗　山下光雪作　子（鼠）香合　即中斎在判　箱
ブランド名 Evital
特別価格 税込 32,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

光悦寺の山下宗匠のご先代で鷹ヶ峰塗をなされていた山下光雪さんのお作です。表千家即中斎宗匠の花押が漆で蓋裏にあります。二重箱に入り、仕服もついています。鼠（子）は大黒さんのおつかい。M
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