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- 古銅製 蒼日造金工細工『饕餮青海文』六面取大型花入 飾壺 龍双耳 飾り壺 茶道具
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商品詳細
古銅製蒼日在銘金工細工『饕餮青海文』六面取大型花入飾壺龍双耳飾り壺茶道具☆時代物☆高約28.5㎝3D1201サイズ(約):最大幅16.5㎝、高さ28.5㎝、重さ3.1kg
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit277386.html
http://narcologia.ru/goods/Addict675118.html
http://narcologia.ru/goods/diamond735658.html
古銅製 蒼日造金工細工『饕餮青海文』六面取大型花入 飾壺 龍双耳 飾り壺 茶道具
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