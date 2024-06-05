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古銅製 蒼日造金工細工『饕餮青海文』六面取大型花入 飾壺 龍双耳 飾り壺 茶道具
商品番号 S37918134212
商品名

古銅製 蒼日造金工細工『饕餮青海文』六面取大型花入 飾壺 龍双耳 飾り壺 茶道具
ブランド名 Svital
特別価格 税込 18,277 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古銅製蒼日在銘金工細工『饕餮青海文』六面取大型花入飾壺龍双耳飾り壺茶道具☆時代物☆高約28.5㎝3D1201サイズ(約):最大幅16.5㎝、高さ28.5㎝、重さ3.1kg
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