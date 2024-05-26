『割引』《R》糸目筒釜 【人間国宝高橋敬典】鐶 共布 共箱　（230314E3）

ご覧頂きましてありがとうございます。糸目筒釜【釜師/高橋敬典】で御座います。長期保管品釜内、多少の錆箇所有り。釜肌シミ箇所有り。割れ等目立った傷み無し。サイズ口径約9.6㎝×径約15.7㎝高さ約18㎝共箱、元箱付#怜以子出品中の釜一覧はこちらその他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。#茶道具#筒釜#鉄釜#高橋敬典



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