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メザスタ　ゴージャススター　1弾　スーパースター　フルコンプリートセット
商品番号 Y40912068053
商品名

メザスタ　ゴージャススター　1弾　スーパースター　フルコンプリートセット
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 6,859 円
在庫状況 あり

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商品詳細

合計10枚です。リザードンはゴージャスバージョンとなっております！ぜひご検討ください^_^
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