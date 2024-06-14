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- 京焼・清水焼 初代 村田陶苑 作 色絵 招福 大黒天像 共箱 無傷。
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商品詳細
寸法：全体H約16.0cm×W約13.5cm。 表示内容に間違いがございましたら責任持ちまして速やかに対処させて頂きます。お受取り後48時間内にまずご一報お知らせ願います。返品は商品の受領確認後、24時間以内（休日を除く）にご返金手続きを完了させて頂きます。
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京焼・清水焼 初代 村田陶苑 作 色絵 招福 大黒天像 共箱 無傷
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