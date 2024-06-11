【匿名配送】ちいかわ飯店 来来 ぷちミニマスコット ラッコ

★安心の匿名配送★写真のマスコットを発送させていただきます。タグ付きの新品未使用未開封品ですが、一度人の手に渡ったものになりますので完品をお求めの方や細かいところまで気にされる方は購入をご遠慮ください。水濡れ防止梱包の上専用の箱にお入れしてメルカリ便にて発送予定です。梱包の際少し圧縮させていただく場合がございます。予めご了承ください。お取り置き✕即購入○何か気になる点がございましたらお気軽にコメントください。どうぞよろしくお願いいたします！ちいかわぬいぐるみぷちミニマスコットマスコットナガノちいかわ飯店ちいかわマーケットちいかわらんど



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