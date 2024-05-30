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ポケモンカード　クレイバースト　１ボックス【箱のまま発送】
商品番号 L64954973246
商品名

ポケモンカード　クレイバースト　１ボックス【箱のまま発送】
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　クレイバースト1BOXヨドバシカメラにて購入した物です。シュリンク無しペリペリ有りです！サーチすり替え等はしておりませんのでご安心下さい！開封目的の方是非！購入してから24時間以内に発送いたします。箱のままの発送になります！濡れ、折れ等対策をして発送いたします。即購入可能#ポケモンカード#クレイバーストボックスパックシングル···ボックス
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