ポケモンカード　クレイバースト　１ボックス【箱のまま発送】

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ポケモンカード クレイバースト1BOXヨドバシカメラにて購入した物です。シュリンク無しペリペリ有りです！サーチすり替え等はしておりませんのでご安心下さい！開封目的の方是非！購入してから24時間以内に発送いたします。箱のままの発送になります！濡れ、折れ等対策をして発送いたします。即購入可能#ポケモンカード#クレイバーストボックスパックシングル···ボックス