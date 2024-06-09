桑名盆 小澤傳兵衛 木杯 希少レア 昭和十二年皇太后陛下行啓記念

桑名盆塗師小澤傳兵衛木杯昭和十二年皇太后陛下行啓記念桑名盆塗師小澤傳兵衛による昭和十二年皇太后陛下行啓記念の木杯です。直径は98ｍｍ高さ32ｍｍです。レア 大正 昭和 レトロ 桑名盆 塗師 小澤傳兵衛 傳兵衛 皇太后 陛下 行啓 行啓記念 値下げ#小澤傳兵衛#小澤_傳兵衛#塗師#桑名盆#皇太后陛下行啓記念#皇太后陛下行啓#値下げカラー...レッド装飾...その他種類...木杯



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