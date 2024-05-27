SIMMONS バスドラムパッド

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商品詳細
詳しくはないのですが、SDS1000シリーズのバスドラムパッドかと思います。簡単な動作確認をし発音は確認できましたが、新品時と同様な状態（ベロシティ等）であるかは不明です。付属品は画像の物が全てです。発送はケースにプチプチを巻いての発送となります。ご了承ください。#Simmons#シモンズ#エレドラ#C-C-B#YMO#電子ドラム種類...デジタルパーカッション
http://narcologia.ru/goods/shuttle32325.html
http://narcologia.ru/goods/conception948157.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic221712.html
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