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SIMMONS バスドラムパッド
商品番号 B20370688278
商品名

SIMMONS バスドラムパッド
ブランド名 シモンズ
特別価格 税込 12,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

詳しくはないのですが、SDS1000シリーズのバスドラムパッドかと思います。簡単な動作確認をし発音は確認できましたが、新品時と同様な状態（ベロシティ等）であるかは不明です。付属品は画像の物が全てです。発送はケースにプチプチを巻いての発送となります。ご了承ください。#Simmons#シモンズ#エレドラ#C-C-B#YMO#電子ドラム種類...デジタルパーカッション
http://narcologia.ru/goods/shuttle32325.html
http://narcologia.ru/goods/conception948157.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic221712.html

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