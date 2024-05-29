ORANGE PPC212 OB

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商品詳細
オレンジのスピーカーキャビネットです。2021年10月に新品で購入しました。地方の一軒家で多少鳴らしていたのとライブの際に2度程使用しました。上面にヘッドのゴム脚あとが多少ありますので神経質な方は購入をお控え下さい。付属品はございませんので何かしら梱包材で梱包し発送となる為少々お時間をいただく形になると思います。以下通販サイトから引用となります。スピーカーキャビネットは独自の音響工学に徹して設計され、真のクラシックサウンドを実現。18mmのバーチ材によって構成。独自のスキッドデザインのフット部は、キャビネットの振動をステージフロアーに伝えることで、低音のレスポンスを一層高める。「PPC212OB」はバックボードを開けることで淀みがちな低音をカットすることができ、その分音作りがしやすいモデル。Features:Straightfront，open-back2×12｜18mmbirchplywoodconstruction｜2xparallelinputjacksfor‘daisy-chainingtoanother16Ohmcabinet(totalload=8Ohms)｜hardwearingwovenpapergrillecloth｜skidrunners｜steelhardwarePowerHandling:120W(Mono)Speakers:2xCelestionVintage30Impedance:16ohmUnboxedDimensions(WxHxD):66x5230CM(25.98x20.47x11.81″)UnboxedWeight:23.65KG(52.14lb)
http://narcologia.ru/goods/approximate819220.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation134321.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless84959.html
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