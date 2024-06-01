VSTARユニバース　ギラティナVSTAR UR

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···URVSTARユニバース ギラティナVSTAR UR発送の仕方はスリーブに入れ傷防止opp袋に入れ水濡れ防止厚紙(段ボール)を入れ折れ防止の対策をして発送致しますのでご安心下さい備考状態に関しては画像をご参照下さい。素人目線での検品となりますので微傷や見落としがある可能性がございます。あくまでプレイ用としてお考えください。ギラティナVSTARポケカポケモンカードVユニVスターユニバーストリプレットビートスカーレットバイオレットクレイバーストスノーハザードサポートナンジャモナンジャモセットジムセットsrsarar
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