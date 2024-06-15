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s.h.figuarts アメイジングスパイダーマン用カスタムヘッドパーツ
商品番号 L84958207799
商品名

s.h.figuarts アメイジングスパイダーマン用カスタムヘッドパーツ
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 1,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメスパに取り付けるアンドリューガーフィールドのカスタムヘッドパーツです。ボディはつきません神経質な方は購入をお控え下さい商品はヘッドのみで装着している本体は付属致しませんのでご注意下さいマーベルマーベルレジェンドマーベルセレクトmarvelmarvelcomicsマイティソーソーラブアンドサンダーmcuアベンジャーズスパイダーマンアイアンマンキャプテンアメリカx-menフィギュアーツマフェックス閃回notamanippleスケール...1/12フィギュア種類...アクションフィギュアフィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12
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