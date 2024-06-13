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ポケモンカード レイジングサーフ 新品未開封シュリンク付き1BOX
商品番号 U18212975807
商品名

ポケモンカード レイジングサーフ 新品未開封シュリンク付き1BOX
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 3,314 円
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商品詳細

シリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット種別···パック・ボックス種別/詳細···ボックス種別/詳細···未開封ボックスセット···強化拡張パックレイジングサーフレイジングサーフ新品未開封シュリンク付き1BOX開封後の中身での評価はお控えくださいすり替え防止の為、購入後のキャンセルや返品は対応できかねます。ポケモンカード、大量、未開封、sr、プロモ、リザードン、box、ボスの司令、リーリエ、旧裏面、ポケモンカードゲーム、gx、まとめ、未開封、引退、psa、ピカチュウ、ひかる、ミュウツー、高騰仰天のボルテッカー、伝説の鼓動、ムゲンゾーン、爆炎ウォーカー、反逆クラッシュ、ソード\u0026シールド、サン\u0026ムーン、強化拡張パック、C、U、R、RR、RRR、TR、SR、UR、HR、PR、AR、ポケカクロバットv、ワタシラガv、ピカチュウ、デデンネgx、ザシアンv、アルセウス＆ディアルガ＆パルキアGX、リザードンGX、レシラム＆リザードンGX、ピカチュウ＆ゼクロムGXセキタンザンV、セキタンザンVMAX、ポケセンポケモンセンターイーブイヒーローズポケモンHRhrSRsrSSRssrRRrrSAsaCHRchr未開封品シュリンク付きポケモンカードポケカ白熱のアルカナスカーレットバイオレットVstarユニバースポケモンカード151ナンジャモエリカタッグチーム黒炎の支配者レイジングサーフ
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