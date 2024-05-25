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ガラスの地球儀 2個セット
商品番号 N12110116562
商品名

ガラスの地球儀 2個セット
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガラスの地球儀2個セット箱に入れたまましまっていました。撮影のために出しました。とても繊細で綺麗な地球儀です。インテリアとしていかがですか(^_^)高さ約１２センチ。球体直径約８センチです。中の発泡は少し割れ等あります。
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