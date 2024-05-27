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セルマー　マウスピースS80 C＊
商品番号 X85027302752
商品名

セルマー　マウスピースS80 C＊
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースアルトサックスのマウスピースです。かなり前に購入したので、古い型だと思います。使用感はありますが、変色はほぼないと思います。
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