セルマー　マウスピースS80 C＊

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商品詳細
種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースアルトサックスのマウスピースです。かなり前に購入したので、古い型だと思います。使用感はありますが、変色はほぼないと思います。
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http://narcologia.ru/goods/calling573050.html
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