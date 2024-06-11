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Ｃ１２７　掛軸　薬師禅院　吉野玄輝　『明歴々露堂々』　木箱　『真作』　一行書
商品番号 Q87065796891
商品名

Ｃ１２７　掛軸　薬師禅院　吉野玄輝　『明歴々露堂々』　木箱　『真作』　一行書
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　176cm×31cm本紙　約　103cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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