Ｃ１２７　掛軸　薬師禅院　吉野玄輝　『明歴々露堂々』　木箱　『真作』　一行書

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総丈 約 176cm×31cm本紙 約 103cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。