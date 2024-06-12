【新品未開封】湊あくあ 誕生日 記念 グッズ　2022 ホロライブ

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◇湊あくあ誕生日記念2022ホロライブ記念グッズ4種 ※特典：湊あくあ直筆サイン及び箔押しサイン入り「まみ描き下ろしチェキ風ブロマイドカード」は付属しませんのでご注意下さい。※即購入可◇商品詳細・ワイドラバーマット イラスト：まみ サイズ：約H29.4×W70cm 素材：ポリエステル・天然ゴム・ランダムラバーストラップ イラスト：せんちゃ サイズ：約H80×W62～70mm※種類によって異なります。 素材：ATBC-PVC ※全４種からランダムに1種封入。 ※本商品はランダム封入となっており、絵柄はお選びいただけません。 ご希望の絵柄が出ない場合もございます。あらかじめご了承ください。・湊あくあ超BIGぬいぐるみver.2022 サイズ：約H22.5×W30.5×D45cm 素材：ポリエステル・サーモボトル サイズ：直径61ｘH191mm 容量：約300ml 素材：ステンレス・PP・シリコンリングhololiveときのそらロボ子さんAZKi星街すいせいすいちゃん夜空メルアキ・ローゼンタール湊あくあ紫咲シオン百鬼あやめ癒月ちょこちょこ先生大神ミオ兎田ぺこらホロライブゲーマーズホロライブファンタジーミオしゃミオファみおーんファミリーぺこらぺこーらホロライブ3期生ホロコミホロライブ白上フブキ猫又おかゆ戌神ころねアキロゼ赤井はあとはあちゃま夏色まつりみこち大空スバル潤羽るしあ不知火フレア白銀ノエル宝鐘マリン天音かなたかなたん角巻わため姫森ルーナ常闇トワトワ様雪花ラミィ獅白ぼたん桃鈴ねね尾丸ポルカおまるん直筆数量限定周年サイン誕生日ラプラス・ダークネス鷹嶺ルイ博衣こより沙花叉クロヱ沙花叉クロエholoXコラボ特典タペストリー直筆