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Ormsby guitars HYPE GTR G7 Denim
商品番号 Y86414058039
商品名

Ormsby guitars HYPE GTR G7 Denim
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 35,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※自宅付近に配送可能の場所がない為、都内近郊での手渡しとなります。また、購入希望される場合は、他サイトでも掲載されている為、トラブルを防ぐ為、一度コメントを頂ければと思います。(商品状態)半年前に新品にて購入。スタジオでの使用は4、5回、後は自宅での使用のみで、外傷は特に大きなものは見られません。使用に際してのノブの劣化は多少見られますので、写真を参照下さい。ネック反れも無く、フレットもほとんど削れは見られません。（付属）専用ギグバック
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Ormsby guitars HYPE GTR G7 Denim
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Ormsby guitars HYPE GTR G7 Denim
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Ormsby guitars HYPE GTR G7 Denim
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Ormsby guitars HYPE GTR G7 Denim
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Ormsby guitars HYPE GTR G7 Denim
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Ormsby guitars HYPE GTR G7 Denim
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