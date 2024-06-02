JOHNNYS' Future WORLD 2016 道枝駿佑 フォトセット

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なにわ男子道枝駿佑さんのジャニフワ2016フォトセットになります。2枚目の写真ですが他の写真と比べると汚れてしまっている所がございます。ご確認の上ご購入をお願い致します。購入後外袋から出しファイルに入れ保管しておりました。購入してから数年経っていることを理解していただいた上ご購入をお願い致します。また購入時とは別の袋に入れ発送させていただきます。即購入可人気グループ···なにわ男子グッズ種類···公式写真