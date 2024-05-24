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MPM-1000 CONDENSER MIC
商品番号 Q61953787498
商品名

MPM-1000 CONDENSER MIC
ブランド名 マランツプロフェッショナル
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MPM-1000コンデンサーマイク購入後、数日使い箱に入れました動作確認済みです付属品は全て揃ってます。目立った傷等はありませんが、素人保管になりますので神経質な方のご購入はお控えください。即購入可値下げ不可
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MPM-1000 CONDENSER MIC製品情報：MPM-1000J：marantz Professional
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