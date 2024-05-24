MPM-1000 CONDENSER MIC

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MPM-1000コンデンサーマイク購入後、数日使い箱に入れました動作確認済みです付属品は全て揃ってます。目立った傷等はありませんが、素人保管になりますので神経質な方のご購入はお控えください。即購入可値下げ不可