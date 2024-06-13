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最終値下【新品】JC 1/200 JAL A350-900 嵐ジェット特別塗装機
商品番号 H24885759258
商品名

最終値下【新品】JC 1/200 JAL A350-900 嵐ジェット特別塗装機
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 8,815 円
在庫状況 あり

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商品詳細

機種:A350-900登録番号:JA04XJ航空会社:JAL日本航空塗装:20thArashiThanksJet（嵐サンクスジェット特別塗装）材質:ダイキャスト縮尺：1:200サイズ:全長約32.6cm全幅約30.5cm【付属品】スタンド、ギア、飛行形態用部品、リミテッドカード機体にはARASHIメンバー、相葉雅紀、櫻井翔、大野智、松本潤、二宮和也さんらが実機同様、機体に美しく描かれています。特別塗装機「嵐ジェット」の6代目。機体前方に「20thARASHITHANKSJET」、虹色で「A350」のロゴが描かれています。新品模型です。写真撮影のため1度箱から出しました。製造上の個体差や、海外から購入のため外箱にスレや凹みがある場合がございます。ご理解いただける方のみご入札お願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。なお、購入後の返品返金、交換、クレームはお受けいたしかねますので、気になる点などございましたら、ご購入前にコメント欄からご質問ください。よろしくお願い致します。
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