ANAスペシャルポケモンカード　サンダー＆ファイヤー

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···旧裏ANAポケモンジェット99スペシャルバージョンカード封筒に入ったままの未使用ですが、台紙は、24年前の分なのでピカピカとはいえません。カードは台紙に入ったままなので汚れなどはありません。よって新品未使用に近いにしてあります。封筒もご希望でしたら、宛名の部分は黒く塗りつぶしでお渡しします。
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