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ANAスペシャルポケモンカード　サンダー＆ファイヤー
商品番号 X56716278947
商品名

ANAスペシャルポケモンカード　サンダー＆ファイヤー
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···旧裏ANAポケモンジェット99スペシャルバージョンカード封筒に入ったままの未使用ですが、台紙は、24年前の分なのでピカピカとはいえません。カードは台紙に入ったままなので汚れなどはありません。よって新品未使用に近いにしてあります。封筒もご希望でしたら、宛名の部分は黒く塗りつぶしでお渡しします。
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