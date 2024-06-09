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《玉　峰　筆》　絹本着色画祝い軸【旭日に松竹梅鶴亀之図】自題箱　タトウ箱　496
商品番号 H74395171732
商品名

《玉　峰　筆》　絹本着色画祝い軸【旭日に松竹梅鶴亀之図】自題箱　タトウ箱　496
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 3,080 円
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商品詳細

絵画の種類···日本画　　　　　　玉　峰　筆　　　　　着色画　祝い軸形式···掛け軸・掛軸　　　　　　絹本彩色画　掛軸一幅　軸先は木　　　　　　　　　　　　　　　　自題箱　　タトウ箱主題···その他　　　　　　　　【　旭日に松竹梅鶴亀之図　】主な画材···水彩絵の具　　　　　水彩画　　　　　　　祝いの軸　旭日に松竹梅鶴亀之図です　おめでたい軸　　　　　　状態　　表具作品共非常に良い状態です　　　　　　サイズ　表具　　　178cmX64cm絹本　　　101cmX50.5cm自題箱　　　72.5cm7.5cm8.0cmタトウ箱73cm8.0cm8.0cm100サイズゆうパックで発送いたします
http://narcologia.ru/goods/freezer548698.html
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