《玉　峰　筆》　絹本着色画祝い軸【旭日に松竹梅鶴亀之図】自題箱　タトウ箱　496

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絵画の種類···日本画 玉 峰 筆 着色画 祝い軸形式···掛け軸・掛軸 絹本彩色画 掛軸一幅 軸先は木 自題箱 タトウ箱主題···その他 【 旭日に松竹梅鶴亀之図 】主な画材···水彩絵の具 水彩画 祝いの軸 旭日に松竹梅鶴亀之図です おめでたい軸 状態 表具作品共非常に良い状態です サイズ 表具 178cmX64cm絹本 101cmX50.5cm自題箱 72.5cm7.5cm8.0cmタトウ箱73cm8.0cm8.0cm100サイズゆうパックで発送いたします