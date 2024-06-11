【真作】広瀬東畝/旭浪図/日ノ出図/旭日図/波図/掛軸/名家伝来/AC-597

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【真作】【参考】広瀬東畝 画家。高知県生。名は済、字は公美、別号に心菴・沓雲山房等。天野痩石・荒木寛畝の門に学ぶ。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に汚れシミ、巻シワなどあります。表装は薄汚れ、天地に多数の汚れシミ、水シミ、折れ、巻シワなどあります。 桐共箱付 軸丈 縦 214cm × 幅 61cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。