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サッカー フィギア 他 合計108体
商品番号 K22595870500
商品名

サッカー フィギア 他 合計108体
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 14,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コリンシアン製サッカー選手フィギア2002年～2004年頃の欧州選手が中心です。プロスターズXL、レギュラーサイズ及びキーホルダー計67体は、未開封です。ただし、パッケージには経年劣化があります。マイクロスターズ（清涼飲料水景品）28体及び通常版13体の計41体は、開封してありますが、状態は良好です。合計108体のセットになります。商品の状態は、写真でご確認・ご判断ください。
http://narcologia.ru/goods/septet413919.html
http://narcologia.ru/goods/enquire877289.html
http://narcologia.ru/goods/competitive45581.html
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