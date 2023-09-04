サッカー フィギア 他 合計108体

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商品詳細
コリンシアン製サッカー選手フィギア2002年～2004年頃の欧州選手が中心です。プロスターズXL、レギュラーサイズ及びキーホルダー計67体は、未開封です。ただし、パッケージには経年劣化があります。マイクロスターズ（清涼飲料水景品）28体及び通常版13体の計41体は、開封してありますが、状態は良好です。合計108体のセットになります。商品の状態は、写真でご確認・ご判断ください。
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