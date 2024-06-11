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絵画美術　中井輝夫作　油彩　静物画　美しい薔薇　バラの図　直筆肉筆　サイン　額装
商品番号 N30190479885
商品名

絵画美術　中井輝夫作　油彩　静物画　美しい薔薇　バラの図　直筆肉筆　サイン　額装
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 5,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画美術中井輝夫作油彩静物画美しい薔薇バラの図直筆肉筆画サイン作品裏面にもマジックで書き込みあり額装品になります。可愛らしい薔薇の花々が描かれた作品です、全体的に目立った傷み見られず状態は良好品です。真作でない場合対応します。古い作品ですので、画像確認理解し入札下さい。サイズ横幅約54㎝縦約61.5㎝YHUー02911
http://narcologia.ru/goods/message330927.html
http://narcologia.ru/goods/septet71019.html
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