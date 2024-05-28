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ねんどろいど DRAMAtical Murder 蒼葉＆蓮
商品番号 K33389303557
商品名

ねんどろいど DRAMAtical Murder 蒼葉＆蓮
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DRAMAticalMurderドラマダねんどろいど瀬良垣蒼葉＆蓮(ねんどろいどあおば＆れん)グッドスマイルカンパニー発売時期:2014/09ABS\u0026PVC塗装済み可動フィギュア・ノンスケール・専用台座付属・全高：約100mm初回限定生産のパッケージになります。未開封商品なのですが箱下部の粘着シールが経年劣化により剥がれています。【注意事項】・箱一部汚れあり（画像2、3枚目参照）注意事項を確認のうえご購入をお願い致します。即購入OＫです！購入確認後プチプチ＆段ボールにて梱包予定です。ねんどろいどDRAMAticalMurder蒼葉＆蓮#グッドスマイルカンパニー#DRAMAticalMurderニトロプラスキラルニトロプラス#瀬良垣蒼葉蓮#ねんどろいどDRAMAticalMurder蒼葉＆蓮フィギュア種類···コレクションフィギュア性別···男
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