ねんどろいど DRAMAtical Murder 蒼葉＆蓮

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商品詳細
DRAMAticalMurderドラマダねんどろいど瀬良垣蒼葉＆蓮(ねんどろいどあおば＆れん)グッドスマイルカンパニー発売時期:2014/09ABS\u0026PVC塗装済み可動フィギュア・ノンスケール・専用台座付属・全高：約100mm初回限定生産のパッケージになります。未開封商品なのですが箱下部の粘着シールが経年劣化により剥がれています。【注意事項】・箱一部汚れあり（画像2、3枚目参照）注意事項を確認のうえご購入をお願い致します。即購入OＫです！購入確認後プチプチ＆段ボールにて梱包予定です。ねんどろいどDRAMAticalMurder蒼葉＆蓮#グッドスマイルカンパニー#DRAMAticalMurderニトロプラスキラルニトロプラス#瀬良垣蒼葉蓮#ねんどろいどDRAMAticalMurder蒼葉＆蓮フィギュア種類···コレクションフィギュア性別···男
http://narcologia.ru/goods/diamond619358.html
http://narcologia.ru/goods/protein330534.html
http://narcologia.ru/goods/waveform838317.html
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ねんどろいど 蒼葉＆蓮
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