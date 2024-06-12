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- 中国美術 染付山水蘭竹文特大花瓶 高さ約92cm 胴径約35cm 古美術
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商品詳細
詳しくは写真をご覧ください。気になる点がある神経質な方は購入を御遠慮願います。見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので状態は画像にてご確認後納得の上ご購入をお願いいたします。4-11
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