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【新品未開封】レイジングサーフ シュリンク付き 1box
商品番号 G40401598917
商品名

【新品未開封】レイジングサーフ シュリンク付き 1box
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,280 円
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商品詳細

種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックレイジングサーフボックスパックシングル···ボックス新品未開封シュリンク付き未サーチ再シュリンクもしていません。目当てのカードが手に入ったため余りを出品致しますゆうゆうメルカリ便にてプチプチに梱包し発送致します即購入可即日発送
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